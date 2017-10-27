Иркутяне почти шесть часов стояли в пробке 26 октября на улице Декабрьских Событий

Самая длинная пробка с 23 по 27 октября 2017 года в Иркутске растянулась на 3,3 км. Как этом сообщает сервис «Яндекс», она произошла около 20:2025 октября и растянулась по улице Ширямова, плотине Иркутской ГЭС от Депутатской улицы до Старокузьмихинской улицы. Пробка продлилась 1 час 40 минут. Второй по длине стала пробка, которая образовалась около 19:00 26 октября и составила 2,8 км. Она прошла по улице Фридриха Энгельса, улице Октябрьской Революции, улице Карла Маркса от моста через реку Ушаковка до улицы Ленина. Пробка продлилась 2 часа. Третьей стала пробка протяженностью 2,7 км. Она образовалась 25 октября около 09:30 и прошла по плотине Иркутской ГЭС от Байкальской улицы до Старокузьмихинской улицы, пробка продлилась 1 час 40 минут.

В рейтинг самых длинных пробок попали еще две: 2,5 км – образовалась 26 октября около 15:30 на улицах Декабрьских Событий от Советской улицы до Рабочей улицы, продлилась 5 часов 40 минут; 2,5 км – образовалась 24 октября около 15:40 по Трактовой улице от улицы Олега Кошевого до 3-й Кировской улицы, продлилась 1 час 10 минут.

На текущей рабочей неделе максимальная загруженность дорожного движения в Иркутске была вечером 26 октября, когда пробки достигли 8 баллов. В вечерние часы пик с 23 по 25 октября заторы составляли 7 баллов.

Фото из архива "Байкал Инфо".