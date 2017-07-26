Иркутяне могут пожаловаться на некачественный ремонт дорог через Telegram
Власти Иркутска в мессенджере Telegram создали группа «Общественный контроль», куда горожане могут отправлять жалобы на некачественный ремонт дорог, а также оставлять свои замечания и предложения по ремонту. Как сообщает 26 июля 2017 года пресс-служба администрации Иркутска, претензии иркутян будут находиться на контроле у специалистов администрации. Группа «Общественный контроль» поможет более оперативно реагировать на нарушения технологий со стороны подрядчиков. Доступ в группу открыт по ссылке https://t.me/narodcontrol.
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