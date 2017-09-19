Иркутяне массово сдают черепах после окончания дачного сезона

Семь черепах сдали в Иркутскую зоогалерею за прошедшую неделю. Как рассказала 19 сентября 2017 года «Байкал Инфо» руководитель учреждения Людмила Ивушкина, одна из них – самка в возрасте 4-5 лет, панцирь которой по периметру оказался обклеен стразами. Жизни животного они не мешают и со временем смоются. У черепахи есть признаки рахита, который возник из-за неподходящего кормления. Уход и правильное питание в зоогалерее приведут ее организм в норму.

В Иркутской зоогалерее теперь проживают 40 черепах. Как пояснили в учреждении, черепах выбирают в качестве домашних питомцев, т.к. они отличаются повышенной жизнестойкостью, легко приспосабливаются к новому месту жительства, не требуют особых условий содержания. Основой рацион питания черепах составляют одуванчики, тыква и кабачок. Люди держат их на даче, но с наступлением осени некоторые приносят животных в зоогалерею с просьбой принять их в дар.

Фото со страницы Иркутской зоогалереи в социально сети "Вконтакте".