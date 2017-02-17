Иркутяне лишись денег, сделав заказ через сайт-двойник известного магазина техники

Жители Иркутской области стали жертвами мошенничеств, совершенных с помощью сайта-двойника. Как 17 февраля 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону, первое заявление о преступлении поступило от 26-летнего иркутянина, который в Интернете решил воспользоваться популярным сайтом продажи цифровой техники. Мужчина оформил заказ, после чего перевел 12 тысяч рублей на банковский счет продавца. По условиям сделки товар должны были доставить клиенту в течение недели, однако этого не произошло. Вновь попытавшись зайти на сайт, мужчина в комментариях бывших клиентов прочитал о том, что стал не первой жертвой мошенников.

Через сутки в отделе полиции было зарегистрировано аналогичное заявление от другого жителя Иркутска. Ущерб во втором случае также составил около 12 тысяч рублей. Во время проверки заявлений потерпевших, сыщики установили, что официальный сайт прекратил свое существование еще в декабре 2016 года. Этим фактом воспользовались злоумышленники, создав сайт-двойник. Вымышленная страница при этом имела аналогичное название, а также визуально оформлена как один из известных интернет-ресурсов по продаже цифровой техники. В настоящее время полицейские устанавливают данные владельца банковской карты, куда были перечислены денежные средства иркутян, и другие обстоятельства мошенничества.

Полиция призывает граждан быть особенно осторожными при совершении виртуальных покупок. Помните, что злоумышленники всё чаще пытаются продать несуществующие товары, создавая одноименные сайты-двойники. Лучшей рекомендацией интернет-продавца послужат для вас отзывы покупателей.

Фото из архива "Байкал Инфо".