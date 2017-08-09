Иркутяне летят отдыхать в Китай, Таиланд и Турцию

В июле 2017 года услугами аэропорта Иркутск воспользовалось более 253 тысяч человек, что на 22% выше аналогичного показателя прошлого года. Как сообщает 9 августа пресс-служба аэропорта, значительное увеличение трафика отмечается как на международных линиях, так и на внутренних – только в Москву аэропорт отправляет ежедневно 11 рейсов. Вторым по популярности российским направлением является Новосибирск, третьим Хабаровск. Что касается черноморских курортов, то наиболее востребованным стал Симферополь. Прямой рейс в Крым выбрали для себя 2 тыс. иркутян.

Наибольший вклад в увеличение международного пассажиропотока обеспечили рейсы в Китай. Далее следует Таиланд, с объёмом пассажирских перевозок почти 9 тыс. человек. На третьем месте берег турецкий – перелеты по маршруту Иркутск – Анталия – Иркутск совершили за месяц 6 тыс. иркутян.

С начала года пассажиропоток иркутского аэропорта превысил 1 100 тысяч человек. На внутренних направлениях рост пассажирских перевозок составил 10% к аналогичному периоду прошлого года. На международных линиях трафик увеличился на 57%.