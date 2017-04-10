Иркутянам расскажут об учёном и путешественнике Петере Симоне Палласе

Бесплатная лекция «Паллас в Сибири» из цикла «Сто лиц Восточной Сибири» начнётся в отделе истории областного краеведческого музея в Иркутске 11 апреля 2017 года в 17:30. Как сообщает пресс-служба музея, встречу посвятят немецкому ученому, естествоиспытателю, путешественнику Петеру Симону Палласу. Участникам лекции покажут подлинники его книг и расскажут о некоторых открытых им животных.

Справка. Петер Симон Паллас посетил Иркутск 245 лет назад, весной 1772 года ему едва исполнилось тридцать лет. Позади были четыре года непрерывной академической экспедиции, тысячи километров дорог и бездорожья, огромное множество листов отчетов по всем отраслям естественных и гуманитарных наук. Впереди лежали Байкал, Селенгинск, Кяхта, Даурия и десятки видов неизвестных миру животных и растений. Паллас пробыл в Восточной Сибири всего год, но его отчетами, изданными на пяти языках, ученые всего мира пользовались еще 150 лет.

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