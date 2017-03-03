Иркутянам расскажут об истории сберегательного дела в городе

Источник: Байкал Инфо
03/03/2017 - 16:09

Очередная встреча проекта «Прогулки по старому Иркутску» будет посвящена истории сберегательного дела в городе. Как сообщает 3 марта 2017 года городская общественная организация «Клуб молодых ученых «Альянс»», её проведёт директор музея истории Байкальского банка ПАО Сбербанк России Татьяна Томилова. Сбор участников в 18:00 10 марта у здания центрального офиса Байкальского банка ПАО Сбербанк России (ул. Нижняя Набережная, 10). Для прохода в музей истории банка нужно при себе иметь паспорт или документ, удостоверяющий личность.

В 1860 году был открыт Государственный банк России, а ещё через четыре года вышли указы об открытии в провинциях отделений банка и при них сберегательных касс. Иркутское отделение Государственного банка и Иркутской сберегательной кассы № 100 было открыто в 1865 году.

Первые здания арендовались. В 1899 году было построено собственное здание на ул. Амурской. Иркутская сберкасса занимала левое крыло площадью 50 кв. м. В здании было проведено электричество, калориферное отопление, установлена сигнализация, помещение было телефонизировано. Безопасность обеспечивалась в соответствии со специальными правилами. Деньги хранились в надежных денежных ящиках разных типов и размеров и в денежной кладовой. Серьёзная охрана ежедневно велась под командой офицера вооружённым воинским караулом из 14 человек.

В 1913 году Иркутский сберегательный отдел объединял в городе работу 25 сберкасс, а на территории Байкальского региона работала 191 сберегательная касса с общей суммой вкладов 23,5 млн руб. Средний размер вклада составлял 31,51 руб. С 1910 года сберегательные кассы стали выдавать ссуды и кредиты на развитие предприятий.

Политический, экономический и финансовый кризис России начала XX века привёл в 1921 году к ликвидации сберкасс. Но уже в конце 1922 года постановлением СНК «Об учреждении государственных трудовых сберегательных касс» они были воссозданы и стали самостоятельными кредитными учреждениями.

Иркутская государственная трудовая сберегательная касса № 92 (объединявшая работу 103 сберкасс на территории Иркутской области) была открыта на ул. Фурье. В 1987 году сберкассы были преобразованы в Сберегательный банк СССР.

Справка. Иркутская городская общественная организация «Клуб молодых ученых «Альянс» шестой сезон ведёт проект «Прогулки по старому Иркутску». В теплое время иркутские учёные и молодые исследователи раскрывают самые интересные факты из жизни представителей городской власти и простых горожан XIX-начала XX веков на городских улицах Иркутска, а в зимне-весеннее время проводят мероприятия в закрытых публичных помещениях. К каждой экскурсии издается специальная открытка, посвященная истории города.

Метки: Общество, Иркутская общественная организация «Клуб молодых ученых «Альянс», Краеведение, Образование, Иркутск
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