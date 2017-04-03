Иркутянам расскажут, когда и где можно начать занятия скалолазанием

Встреча с призером всероссийских соревнований по спортивному альпинизму в дисциплине «ледолазание», бронзовым призером этапа кубка мира 2013 года, членом сборной команды России 2017 года, руководителем секции Climbing_38 Екатериной Глазуновой начнётся в 18:30 5 апреля 2017 года в библиотеке им. Молчанова-Сибирского в Иркутске (ул. Лермонтова, 253). Как сообщает пресс-служба библиотеки, она расскажет об истории иркутского скалолазания, в каких населенных пунктах Иркутской области развит этот вид спорта, а также о том, кто, где и когда может начать заниматься скалолазанием.

Кроме того все желающие узнают, каких успехов добились иркутские спортсмены на всероссийской арене. Екатерина Глазунова расскажет и об особенностях скалолазания на естественном рельефе (скалы Олхинского плато и Прибайкалья).