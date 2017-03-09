Иркутянам расскажут, как самостоятельно создать привлекательный для клиентов сайт

Как самостоятельно создать сайт, привлекательный для клиентов бизнеса, расскажут всем желающим в 14:00 11 марта 2017 года в областной государственной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского в Иркутске по адресу: ул. Лермонтова, 253. как сообщает пресс-служба учреждения, лекцию «Упаковка бизнеса. Часть 1» проведёт кандидат экономических наук Константин Татаринов в рамках проекта «Деловой информационный центр». Вход свободный.

На мероприятии также расскажут, что такое лендинг, как его использовать для привлечения клиентов и повышения продаж. Желающим расскажут об эффективных способах применения промостраницы для увеличения дохода, как привлечь клиентов при помощи маркетинг-кита, об инструментах продвижения бизнеса и увеличения количества клиентов. Все присутствующие смогут задать вопросы по теме мероприятия.