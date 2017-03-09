Иркутянам расскажут, как самостоятельно создать привлекательный для клиентов сайт

Источник: Байкал Инфо
09/03/2017 - 17:25

Как самостоятельно создать сайт, привлекательный для клиентов бизнеса, расскажут всем желающим в 14:00 11 марта 2017 года в областной государственной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского в Иркутске по адресу: ул. Лермонтова, 253. как сообщает пресс-служба учреждения, лекцию «Упаковка бизнеса. Часть 1» проведёт кандидат экономических наук Константин Татаринов в рамках проекта «Деловой информационный центр». Вход свободный.

На мероприятии также расскажут, что такое лендинг, как его использовать для привлечения клиентов и повышения продаж. Желающим расскажут об эффективных способах применения промостраницы для увеличения дохода, как привлечь клиентов при помощи маркетинг-кита, об инструментах продвижения бизнеса и увеличения количества клиентов. Все присутствующие смогут задать вопросы по теме мероприятия.

Метки: Общество, Бизнес, Иркутская областная библиотека им. Молчанова-Сибирского, Образование, Иркутск
Также в рубриках: 
Начинающим бизнесменам Иркутска расскажут, как отыскать и заинтересовать клиента
БГУЭП открыл именную аудиторию Росгосстраха
Всероссийский географический диктант напишут иркутяне 20 ноября
Бесплатная лекция о расчёте финансовых потоков предприятия пройдёт в Иркутске
Иркутянам расскажут, как появилась астрономия
Исключить из фида:  0