Иркутянам показали машины, попавшие в ДТП с нетрезвыми водителями

Демонстрацию транспортных средств, которые попали в дорожно-транспортные происшествия под управлением нетрезвых водителей, проводят полицейские на ул. 3-го Июля в Иркутске. Как сообщает 13 июля 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, вблизи 130-го квартала припарковали шесть автомобилей и два мотоцикла, каждый из которых участвовал в аварии на дороге, в результате которой погиб или пострадал человек. В момент ДТП водители этих транспортных средств находились за рулем в нетрезвом виде. Акция проходит до 15 июля в рамках проекта «Трезвая пятница».

В рамках акции «Парад нетрезвых водителей» полицейские установили рядом с повреждённым транспортом специально изготовленные дорожные знаки, а каждая машина имеет пояснительную надпись с обстоятельствами ДТП. Как отмечают организаторы, именно наглядная демонстрация последствий автомобильных аварий вызовет у водителей чувство страха перед тем как сесть за руль в нетрезвом виде. Многие иркутяне фотографируют иномарки и выставляют их в социальные сети с призывами не пить за рулём.

Полицейские сообщают, что с начала 2017 года только в Иркутске из-за аварий с участием пьяных водителей погибли 7 человек и более 60 получили травмы.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.