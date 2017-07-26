Иркутян зовут участвовать в экологической акции «Час зелёного творчества»

Международная акция «Час зелёного творчества» пройдёт 1 августа 2017 года в 13 часов по местному времени. Участники акции посвятят этот час реализации экологических проектов. Сейчас на сайте акции проходит регистрация проектов. Её организует АНО «Творцы» (Иркутск), сообщает Агентство социальной информации.

Как рассказал АСИ директор акции Евгений Бикмулов, в этом году уже поступили заявки на проведение двух флеш-мобов – в Ангарске Иркутской области и Санкт-Петербурге. Байкальский интерактивный экологический центр планирует установить на площадке около своего офиса в Иркутске дом для насекомых. Есть желающие час отдать благоустройству территорий. До 1 августа, как надеются организаторы, поступят еще заявки. Но если кто-то не знает, что именно можно сделать, на сайте есть банк идей для зеленого творчества.

Например, в прошлом году в городе Верхняя Тура Свердловской области целый час на городской радиостанции был посвящен рассказу о проблемах окружающей среды, о способах их решения. Участники из Финляндии, по их словам, «бросили вызов пластиковому монстру» и отказались от употребления пластика и полиэтилена до вечера». Традиционно бывает много проектов по посадке деревьев вместе с детьми, уборке берегов рек и озёр, раздельному сбору мусора, мастер-классов по изготовлению поделок из мусора, скворечников и проч. Всего в акции за три предыдущих года уже поучаствовали около 5 тыс. человек из 10 стран мира.

В Иркутске в нынешнем году «Час зеленого творчества» пройдет на территории курорта «Ангара», где группа творческих людей, среди которых архитекторы, дизайнеры, художники, модельеры, мастера народных ремесел из разных городов России, проводят Международный форум-фестиваль эко-творчества «Байкал. Точка возврата». «Мы должны избавиться от стереотипа, что экология – это только мусор. Акция задумывалась как эко-просветительская, ведь намного эффективнее устранять не последствия, а причину, чему должно служить эко-творчество», - считает Евгений Бикмулов.

Для участия в акции нужно заполнить анкету - goo.gl/forms/F5fDaDqTbmzPK3vg1. Все подробности есть на сайте eco-idea.org/greenarthour