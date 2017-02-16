Иркутян приглашают на вечер памяти первого губернатора Ю.Ножикова

Иркутян приглашают на встречу памяти первого губернатора Иркутской области Юрия Ножикова, которая пройдет 17 февраля 2017 года в 14:00 в гуманитарном центре-библиотеке им. Семьи Полевых (мкр-н Университетский, 70). Как сообщает пресс-служба центра, посетить мероприятие сможет любой желающий бесплатно.

«17 февраля исполнилось бы 83 года первому всенародно избранному губернатору Иркутской области Юрию Ножикову. В этот день уже несколько лет его друзья и единомышленники собираются вместе, чтобы вспомнить о том, какую роль в их жизни сыграл известный политик, как развивалась Иркутская область в первые годы становления молодого российского государства, как выстраивались отношения региона с федеральным центром, а также поговорить о Юрии Абрамовиче как обычном иркутяне и его жизни после отставки», – сообщает пресс-служба.

На памятном вечере «Личность в переломное время» выступят директор гуманитарного центра Людмила Пронина, президент Фонда сохранения памяти и развития наследия первого губернатора Юрий Курин, журналист, первый полномочный представитель президента в Иркутской области в 1990-е гг. Игорь Широбоков, руководитель Иркутского отделения Российской ассоциации жертв незаконных политических репрессий Нина Вечер. Кроме того, сотрудники гуманитарного центра подготовили выставку книг из библиотеки первого иркутского всенародно избранного губернатора.

Фото гуманитарного центра-библиотеки им. Семьи Полевых.