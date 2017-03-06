Иркутян приглашают на премьеру спектакля «Прощание с Матёрой»

Источник: Байкал Инфо
06/03/2017 - 17:35

Премьера спектакля «Прощание с Матёрой» по одноименной повести Валентина Распутина пройдет 10, 11 и 15 марта 2017 года на основной сцене Иркутского драматического театра имени Н.П. Охлопкова. Как 6 марта сообщает пресс-служба театра, режиссером постановки выступил Геннадий Шапошников, художником-постановщиком – заслуженный деятель искусств России Александр Плинт, художником по костюмам – Оксана Готовская, композитором – Алексей Шелыгин.

По словам Геннадия Шапошникова, «Прощание с Матёрой» – это философская история о том, как людей в современном мире пытаются сделать счастливыми, отрывая от родной земли. Он считает, что история, рассказанная Валентином Распутиным в 1970-е годы, является актуальной и по сей день, так как сегодня можно наблюдать то же строительство ГЭС, для которых затапливают населённые пункты и отрывают людей от родины, от корней и историй своих семей.

В день 80-летия Валентина Распутина, которое празднуется 15 марта, премьерный показ постановки «Прощание с Матёрой» посмотрят жители Усть-Удинского района. Для них будут организованы экскурсия по городу, посещение музея Валентина Распутина и места захоронения писателя. Кроме того, 15 марта в 18:00 в зелёном зале Иркутского драматического театра им. Н.П. Охлопкова состоится открытие выставки «Прощание с Матёрой», посвящённой юбилею писателя. На выставке будут представлены фотографии сел и деревень до затопления и строительства Братской ГЭС и вырезки газетных и журнальных материалов Валентина Распутина на тему охраны природы и экологии. Материалы для выставки предоставлены Иркутской областной библиотекой им. И.И. Молчанова-Сибирского, Иркутским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», Усть-Удинским районным краеведческим музеем. Также использованы фотографии из архива Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова.

Фото пресс-службы Иркутского драматического театра имени Н.П. Охлопков.

Метки: Иркутский академический драматический театр им. Охлопкова, Культура, Юбилей, Общество, Театр, Иркутск
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