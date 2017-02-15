Иркутян приглашают на показы фильма о ветеране ВОВ Владимире Бакурове

Всех желающих приглашают на бесплатные показы документального фильма «Бакуров» о ветеране Великой отечественной войны Владимире Алексеевиче Бакурове, которые состоятся в кинотеатре «Художественный» в Иркутске 16 февраля 2017 года в 12:00 и 17 февраля в 17:00. Как сообщает пресс-служба кинотеатра, в первый день показа фильма посетители кинотеатра смогут задать любой вопрос его режиссёру – Юлии Киселевой, которая входит в Союз кинематографистов и Гильдию неигрового кино и телевидения, является номинантом премии «Тэфи-регион», трижды номинантом премии «ЛАВР».

Премьерные показы фильма «Бакуров» пройдут во многих российских городах (Братск, Иркутск, Ярославль, Владивосток, Кострома, Красноярск, Нижний Тагил, Ижевск, Санкт-Петербург, Москва и др.). В течение года фильм будет представлен на кинофестивалях, повторные показы пройдут в киноклубах и других киноплощадках. Выход фильма сопровождается выходом книги воспоминаний ветерана ВОВ Владимира Алексеевича Бакурова «Бакуров. Боевой путь наводчика».

Справка. Описание фильма «Бакуров»: Бакуров был призван в августе 1942 года. Он прошёл войну от Ленинграда до Германии. Участвовал в прорыве блокады Ленинграда, освобождении Эстонии, Украины, Польши. За подвиги награждён двумя медалями «За отвагу» и орденом Отечественной войны II степени. Владимир Алексеевич живёт в маленьком поселке Иркутской области (Улькан). Иногда садится на поезд и едет в город (Братск) – к сыну, внуку и правнукам. Но бывают минуты тишины, когда «посидишь – и вспомнишь всех: и живых и мертвых». И чем больше тишины – тем больше воспоминаний, призраков войны.

Фото из группы кинотеатра "Художественный" в социальной сети "Вконтакте".