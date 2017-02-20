Иркутян приглашают на контрольную по математике в ИГУ

Ежегодная всероссийская контрольная по математике «Что и требовалось доказать» пройдет 11 марта 2017 года в Иркутском государственном университете. Как 20 февраля сообщила пресс-служба вуза, контрольная работа рассчитана на широкий круг участников. Она состоит из десяти несложных задач, для решения которых достаточно базовых знаний из школьной программы.

В ИМЭИ ИГУ (б. Гагарина, 20 ауд. 318) контрольная начнется в 17:00 (требуется регистрация). После нее преподаватели подробно разберут задачи и ответят на вопросы. Для желающих принять участие в контрольной подготовили тестовый вариант. Также задания можно решать онлайн, на сайте ЧТД задачи будут доступны в течение суток. Отметим, что приступить к заданиям на сайте можно в любое время (11 марта с 17:00), но на выполнение дается один час.

«Математику уже давно принято считать инструментом научных исследований. Возможности математических методов ограничиваются, пожалуй, лишь человеческим фактором. Поэтому можно только всячески приветствовать проведение математических турниров любого уровня – ведь без любителей математики не могут появиться и профессионалы в ней. Чем больше людей будут постигать внутреннюю красоту и логическую стройность математики, тем успешней будет наша цивилизация в целом и развитие каждого человека в отдельности», – считает ректор Иркутского государственного университета Александр Аргучинцев.

Организатором мероприятия выступит компания «Яндекс», которая проводит контрольную «Что и требовалось доказать» в третий раз. В прошлом году в ней поучаствовали 24 400 человек из России, Беларуси, Украины, Казахстана и других стран. В Иркутске справились с контрольной более половины участников: на тройку ее решили 22%, на четверку – 21%, на пятерку – 19%.

Фото с сайта ИГУ.