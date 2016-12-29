Иркутян приглашают бесплатно обменяться книгами и сделать для них закладки

Бесплатно обменяться книгами смогут жители и гости Иркутска 3 января 2017 года в рамках акции «Книговорот». Мероприятие пройдёт с 12:00 до 14:00 в областной юношеской библиотеке им. Уткина по адресу в Иркутске: ул. Чехова, д. 10. Как сообщают организаторы, помимо обмена книгами, участников ждут мастер-классы, например, по изготовлению книжных закладок, для которых нужно принести цветную бумагу, картон и пряжу. Гости мероприятия смогут поиграть в настольные игры. Встреча пройдёт уже в 12 раз. Официальная страница мероприятия в социальной сети «Вконтакте» - https://vk.com/knigovorot38.

Фото Артура Пильвялиса.