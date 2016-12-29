Иркутян приглашают бесплатно обменяться книгами и сделать для них закладки
Бесплатно обменяться книгами смогут жители и гости Иркутска 3 января 2017 года в рамках акции «Книговорот». Мероприятие пройдёт с 12:00 до 14:00 в областной юношеской библиотеке им. Уткина по адресу в Иркутске: ул. Чехова, д. 10. Как сообщают организаторы, помимо обмена книгами, участников ждут мастер-классы, например, по изготовлению книжных закладок, для которых нужно принести цветную бумагу, картон и пряжу. Гости мероприятия смогут поиграть в настольные игры. Встреча пройдёт уже в 12 раз. Официальная страница мероприятия в социальной сети «Вконтакте» - https://vk.com/knigovorot38.
Фото Артура Пильвялиса.
Последние известия
-
29/12/2016 - 11:22
-
29/12/2016 - 11:09
-
29/12/2016 - 10:49
-
29/12/2016 - 10:37
-
29/12/2016 - 10:19
-
29/12/2016 - 10:09
-
29/12/2016 - 10:00
-
29/12/2016 - 09:47
-
29/12/2016 - 09:40
-
29/12/2016 - 09:34
-
28/12/2016 - 17:32
-
28/12/2016 - 17:25
-
Ростелеком определил победителей журналистского конкурса о развитии сельского Интернета в Приангарье28/12/2016 - 17:05
-
28/12/2016 - 17:04
-
28/12/2016 - 16:49
Календарь
Архивы по месяцам
- декабря 2016 (940)
- ноября 2016 (975)
- октября 2016 (907)
АРХИВЫ ГАЗЕТ
© ООО БИСИ Вектор. 2014. Использование материалов возможно при установке ссылки на сайт http://baikal-info.ru/. Закон «О СМИ», статья 23: «При распространении сообщений и материалов информационного агентства другим средством массовой информации ссылка на информационное агентство обязательна».
Написать в редакцию Об агентстве | Контакты Прайс-2016
Главный редактор - Светлана Бурдинская. Адрес редакции: Иркутск, ул. Дзержинского, дом 11\4.