Иркутян предупреждают об опасности употребления спиртосодержащей жидкости «Чистый С»

Иркутян предупреждают об опасности спиртосодержащей жидкости – универсального средства «Чистый С», которое некоторые люди приобретают в качестве альтернативы сертифицированному алкоголю. Как сообщает 22 декабря 2016 года пресс-служба городской администрации. Эту жидкость обнаружили в Иркутске в ходе рейдов по выявлению и пресечению продажи спиртосодержащих жидкостей и фальсифицированного алкоголя. Предварительно установлено, что эта жидкость не содержит метанол, но угрожает здоровью и жизни человека при употреблении в качестве алкогольного напитка. Иркутян просят сообщать о фактах продажи жидкости «Чистый «С» по телефону горячей линии в мэрии - 520-112.