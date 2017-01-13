Иркутян научат правильно совершать покупки в интернет-магазинах. Как 13 января 2017 года сообщила пресс-служба библиотеки им. Молчанова-Сибирского, 14 января в 15:00 сотрудники отдела электронных ресурсов библиотеки в рамках проекта «Интернет-шопинг» на примере популярного русско-китайского сетевого магазина «AliExpress» расскажут, как правильно делать покупки в интернет-магазинах.

Участники мастер-класса узнают о том, что из себя представляет современная торговля в Сети, а также смогут овладеть навыками пользования интернет-магазинами: регистрация на сайте, совершение необходимых покупок, выбор способа оплаты и доставки заказа, создание отзыва о том или ином товаре, просмотр статуса заказа.