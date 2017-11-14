Иркутян научат правильно делать покупку в Интернете

Источник: Байкал Инфо 14/11/2017 - 16:08

Мастер-класс «Как правильно делать покупки в интернет-магазинах» проведут для всех желающих 17 ноября 2017 года специалисты отдела электронных ресурсов областной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского. Они расскажут, как правильно и безопасно делать покупки в Интернете. Участники мастер-класса узнают о том, что из себя представляет современная торговля в сети, а также смогут овладеть навыками пользования интернет-магазинами, такими как регистрация на сайте магазина, совершение необходимых покупок, выбор способа оплаты и доставки заказа, создание отзыва о том или ином товаре, просмотр статуса заказа и так далее.

Адрес библиотеки: Иркутск, ул. Лермонтова, 253, ост. «Госуниверситет», справки по телефону: 48-66-80 (доб. 430). Вход свободный. Начало – в 16 часов. 

Метки: Жизнь, Иркутская областная библиотека им. Молчанова-Сибирского, Хобби, Иркутск
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