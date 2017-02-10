Иркутской области нужен центр адаптивных видов спорта для людей с инвалидностью

В Иркутской области давно назрела необходимость создания специализированной спортивной школы по адаптивной физкультуре и спорту и строительства центра адаптивных видов спорта для людей с инвалидностью. Об этом 9 февраля 2017 года заявил министр спорта Илья Резник на заседании комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания, который прошёл при участии представителей различных спортивных федераций региона. Министр подчеркнул, что в перспективе центр такой должен появиться, потому что «сегодня спортсмены тренируются на базе муниципальных и региональных спортивных школ вместе со здоровыми спортсменами и тренерами здоровых спортсменов».

Илья Резник заметил, что в регионе мало доступных мест для проведения занятий по адаптивной физкультуре и спорту, не хватает тренеров с хорошей квалификацией. Министр добавил, что за счёт увеличения финансирования ведомственно-целевой программы по адаптивной физической культуре и спорту в муниципалитетах станет больше специалистов.

В 2017 году в Иркутске пройдёт Парасибириада, на которую приедут спортсмены из всех регионов Сибирского федерального округа. Мероприятие проходит в т.ч. с поддержкой Всероссийского общества инвалидов и его регионального отделения. Минспорт региона совместно с министерством социального развития, опеки и попечительства раз в два года планирует проводить большую спартакиаду «Невозможное возможно» среди спортсменов четырёх нозологических групп. В этом году в мире пройдут летние Сурдлимпийские игры. Иркутская область может представить 10 человек в четырёх видах адаптивного спорта, каждый из которых претендует на медаль. Министр сказал, что регион постарается обеспечить максимальное участие спортсменов в тренировочных и соревновательных мероприятиях.