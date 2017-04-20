Иркутскому аграрному университету снова разрешили набирать студентов

Источник: Байкал Инфо
20/04/2017 - 16:24

Возобновлён набор в Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского, который ранее был прекращён Рособрнадзором. Об этом в середине апреля сообщает на официальном сайте вуза врио ректора Юрий Вашукевич. Он ссылается на новое распоряжение федерального ведомства №807-07 от 13.04.2017.  

«Таким образом, вся образовательная деятельность ИрГАУ ведётся в полном объёме, в соответствии с действующей лицензией и аккредитацией, - сообщает врио ректора. -  Приёмная кампания пройдёт в строгом соответствии с ранее объявленным графиком и условиями приёма в вуз». 

Метки: Общество, Вашукевич Юрий, Иркутская область, Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского, Образование
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