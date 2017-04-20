Иркутскому аграрному университету снова разрешили набирать студентов

Возобновлён набор в Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского, который ранее был прекращён Рособрнадзором. Об этом в середине апреля сообщает на официальном сайте вуза врио ректора Юрий Вашукевич. Он ссылается на новое распоряжение федерального ведомства №807-07 от 13.04.2017.

«Таким образом, вся образовательная деятельность ИрГАУ ведётся в полном объёме, в соответствии с действующей лицензией и аккредитацией, - сообщает врио ректора. - Приёмная кампания пройдёт в строгом соответствии с ранее объявленным графиком и условиями приёма в вуз».