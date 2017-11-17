Иркутскоблгаз и МЧС проверяют дома с газом для предупреждения взрывов

В Иркутской области с 13 по 30 ноября 2017 года проводятся профилактические рейды инспекторов МЧС России, сотрудников Иркутскоблгаза и полиции в жилых газифицированных домах, чтобы предупредить трагические случаи взрывов бытового газа. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, проверка соблюдения требований безопасности необходима: нередко причинами пожаров становится неисправное газовое оборудование, а также нарушение правил его монтажа и эксплуатации.

«Распространенные нарушения – размещение электропроводки в непосредственной близости к газовой трубе и использование баллонов объёмом более 5 л в доме или квартире. При их установке зачастую не выдерживается расстояние - не менее 0,5 метров от газовой плиты и 1 м - от отопительных приборов», - сообщил заместитель начальника отдела надзорной деятельности Иркутска Александр Макаров.

Такое нарушение требований пожарной безопасности в соответствии Кодексом об административных нарушениях влечет предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере до 3 тыс. рублей; на должностных лиц - до 15 тыс. рублей; на юридических лиц – до 200 тыс. рублей. После проверки состояния газового оборудования, а также исправности дымовых и вентиляционных каналов, жителям также напомнили телефоны экстренных служб и алгоритм действий при пожаре, вручили памятки. Разъяснительная работа с населением будет продолжена.