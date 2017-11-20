Иркутский район собирает деньги на противопожарные датчики для пожилых и инвалидов

Благотворительный фонд развития Иркутского района проводит акцию «Пожару – нет». В её рамках организован сбор средств для покупки и установки противопожарных датчиков в домах, где живут люди с инвалидностью, одинокие пожилые и маломобильные граждане, а также семьи и граждане, находящиеся в социально-опасном положении или трудной жизненной ситуации. Как 20 ноября 2017 года сообщает пресс-служба районной администрации, пожертвовать любую сумму в рамках акции можно на сайте фонда https://bfrir.ru/campaign/pozharu-net/.

Как пояснила председатель комитета по социальной политике администрации Иркутского района Екатерина Михайлова, из бюджета района средства на закупку и установку датчиков выделять нельзя, так как это полномочия муниципальных образований. По её словам, для полного обеспечения датчиками жилья социально неблагополучных категорий граждан в Иркутском районе требуется более 2,5 млн рублей.

«На сегодняшний день в рамках акции из запланированных к сбору 122,4 тыс. рублей нам удалось собрать лишь 5,2 тыс. рублей, - рассказала Екатерина Михайлова. - Конечно, этих денег недостаточно. Но мы продолжаем акцию «Пожару – нет» и надеемся, что нам удастся собрать еще средства на приобретение противопожарных датчиков, которые могут спасти жизнь людям».

По данным Екатерины Михайловой, в Иркутском районе требуется установить почти 2 тыс. противопожарных датчиков в жилье граждан, относящихся к категории социально-незащищенных, за исключением инвалидов второй группы. Сейчас в их домах устанавливают автоматические противопожарные датчики стоимостью около 400 рублей каждый. Эти датчики на батарейках, они срабатывают при задымлении помещения и подают звуковой сигнал.

Специалисты МЧС рекомендуют устанавливать датчики, способные связываться непосредственно со службами оперативного реагирования, однако их стоимость высока, поэтому позволить себе приобретение таких устройств муниципальные образования Иркутского района пока не могут.

Фото пресс-службы администрации Иркутского района.