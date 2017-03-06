Иркутский областной совет женщин с 40-летием поздравил Сергей Брилка

Иркутский областной совет женщин поздравил с 40-летием председатель Законодательного собрания Сергей Брилка 2 марта 2017 года. Как отметил спикер, областной совет женщин – это широко структурированная организация, по всему региону работает более 300 отделений.

«Это огромная сила – общественная, гражданская, политическая. Пройдя достойный путь развития, Иркутский областной совет женщин по праву является одной из самых активных и сплоченных общественных организаций региона. Ваша благородная общественная деятельность, ориентированная на решение вопросов семьи, материнства, отцовства и детства, особенно важна и востребована в современных условиях, – подчеркнул Сергей Брилка. – Именно женщины, в первую очередь – матери, знают и ощущают проблемы молодежи, семейного воспитания, неустроенности детей и социального сиротства. Ценно, что, видя эти проблемы, вы предлагаете действенные решения и участвуете в их реализации, заботитесь о будущем родного Приангарья».

Как заметила председатель Иркутского областного совета женщин Галина Терентьева, символично, что 40-летие организация отмечает в год, когда празднуется 80-летие Иркутской области и 80-летие Валентины Терешковой, возглавлявшей в своё время Комитет советских женщин. Работа совета направлена на профилактику социального сиротства, формирование ответственного родительства, сохранение духовно-нравственных и традиционных ценностей, повышение статуса отца и его роли в воспитании детей. Отделения совета в городах и районах особое внимание уделяют взаимодействию с местными властями, родительской и педагогической общественностью по решению острых социальных проблем, оказанию практической помощи семьям и детям. Совет работает вместе с Комитетом солдатских матерей, является учредителем Ассоциаций многодетных семей «Берегиня» и молодых семей, областного совета отцов, а кроме того, идёт работа по созданию Ассоциации женщин-предпринимателей.

За активную общественно-политическую деятельность спикер наградил почётной грамотой ЗС председателя Совета женщин Усольского района, директора школы посёлка Средний Алёну Ченских. Благодарности председателя ЗС удостоены члены президиума Иркутского областного совета женщин Элеонора Кез, Ольга Лебедь, Татьяна Леви, Тамара Мартемьянова, Альбина Ратова, члены президиума Совета женщин Иркутска Ольга Мотолыщенко и Любовь Щепина, председатель Совета женщин Зиминского района Наталья Сорокина, член президиума Совета женщин Нижнеудинского района Елена Колентионок, члены президиума Совета женщин Тайшетского района Ольга Кравцова и Людмила Стрекозова, председатель Совета женщин Мамско-Чуйского района Зинаида Первухина и член Совета женщин Нижнеилимского района Людмила Самарина.