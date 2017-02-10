Иркутский областной перинатальный центр капитально отремонтируют и модернизируют

Иркутский областной перинатальный центр будет капитально отремонтирован и модернизирован, сообщил на пресс-конференции 9 февраля 2017 года губернатор Сергей Левченко. «Я дал поручение правительству Иркутской области выделить средства для этого. У нас есть все возможности, чтобы мы этот объект к концу нынешнего года отремонтировали», - цитирует главу региона пресс-служба.

По данным Сергея Левченко, за 2016 год показатель младенческой смертности составил 6,2 на 1000 детей, родившихся живыми, он снизился на 11,3% по сравнению с 2015 годом.

Кроме того, губернатор отметил, что в целом в Иркутской области в течение двух смертность постоянно снижается. В 2016 году по сравнению с предыдущим годом показатель смертности снизился на 2,2% – это 714 сохраненных жизней. Показатель смертности от болезней органов кровообращения уменьшился на 2,9%. Показатель смертности от дорожно-транспортных происшествий – на 21,3%. Смертность от туберкулеза снизилась на 12,9%. Показатель смертности от болезней органов пищеварения – на 25,8% и составляет 62,3 на 100 тыс. населения (за 2015 год – 84) – это лучший показатель темпов снижения в Сибирском федеральном округе.