Иркутский контактный зоопарк изменил название и формат работы

Иркутский детский контактный зоопарк изменил название и формат работы. Как сообщается на сайте зоопарка, теперь учреждение сменило название на «Иркутский зоосад». «Наш зоопарк уже давно перешагнул за рамки как детского, так и контактного формата. Ребятишки – самая важная для нас аудитория, но в целом определить точно возрастную категорию наших посетителей довольно трудно. Ведь любовь к живой природе и стремление к общению с ней – естественные чувства, которые есть практически у каждого человека. Слово «детский» в названии зоопарка, как показала практика, довольно часто вызывает вопросы у посетителей», – сообщается на сайте.

Руководство учреждения также отмечает, что определение зоопарка как контактного тоже на данный момент не вполне корректно. Условно контактными, к которым можно подойти, покормить, потрогать, в зоопарке являются не более десяти видов животных: кролики, морские свинки, шиншиллы, черепахи, пони, ослик, козы, бараны, пони. Остальные питомцы, среди которых с каждым годом все больше экзотических, требуют особого внимания и отношения посетителей. К примеру, попытка покормить соболя или енотовидную собаку с руки может привести к укусу и травме.

«Одной из основных причин изменения формата работы стало то, что некоторые недобросовестные содержатели так называемых контактных зоопарков в других регионах просто дискредитировали этот вид деятельности. Наверняка многие слышали в СМИ о вопиющих случаях жестокого обращения с животными и ужасных условиях их содержания, – сообщается на сайте. – Если подойти к этой проблеме без эмоций, то контактные зоопарки сами по себе не являются априори негативным явлением. Все зависит от ответственности руководства и сотрудников таких учреждений».

Смена формата работы не коснулась некоторых услуг: посетители могут покормить животных (за исключением хищников) приобретенным в зоопарке кормом, а также погладить, подержать на руках некоторых питомцев в присутствии и с разрешения экскурсовода. Сейчас было решено значительно расширить экспозицию (с момента открытия в июне 2013 года количество видов животных увеличилось с 8 до 70, а количество особей – с 35 до 470), что предполагает более высокий уровень содержания.

Фото с сайта Иркутского детского контактного зоопарка.