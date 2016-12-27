Иркутский дзюдоист завоевал серебро на турнире «Дружба народов» в Новосибирске

Серебряную медаль завоевал 18-летний иркутский спортсмен Иван Кедун на Всероссийских соревнованиях по дзюдо «Дружба народов», которые прошли 24 декабря 2016 года в Новосибирске. Как 27 декабря сообщила пресс-служба министерства спорта Иркутской области, Иван выступал в весовой категории 66 кг.

Иван Кедун провел четыре боя и в финальной схватке уступил спортсмену из Новосибирской области Кайрату Бермуканову, который и завоевал золотую медаль в весовой категории 66 кг.

Всего в турнире приняли участие более 100 дзюдоистов из Новосибирской, Челябинской, Тюменской, Омской, Кемеровской областей, Алтайского, Красноярского краев и других регионов России. Иван Кедун занимается в детско-юношеской спортивной школе «Зенит» у старшего тренера Иркутской области по дзюдо Сергея Гончарова.

Фото из архива "Байкал Инфо".