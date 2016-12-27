Иркутский дзюдоист завоевал серебро на турнире «Дружба народов» в Новосибирске

Источник: Байкал Инфо
27/12/2016 - 16:16

Серебряную медаль завоевал 18-летний иркутский спортсмен Иван Кедун на Всероссийских соревнованиях по дзюдо «Дружба народов», которые прошли 24 декабря 2016 года в Новосибирске. Как 27 декабря сообщила пресс-служба министерства спорта Иркутской области, Иван выступал в весовой категории 66 кг.

Иван Кедун провел четыре боя и в финальной схватке уступил спортсмену из Новосибирской области Кайрату Бермуканову, который и завоевал золотую медаль в весовой категории 66 кг. 

Всего в турнире приняли участие более 100 дзюдоистов из Новосибирской, Челябинской, Тюменской, Омской, Кемеровской областей, Алтайского, Красноярского краев и других регионов России. Иван Кедун занимается в детско-юношеской спортивной школе «Зенит» у старшего тренера Иркутской области по дзюдо Сергея Гончарова. 

Фото из архива "Байкал Инфо". 

Метки: Иркутская область, Министерство спорта Иркутской области, Спорт, Россия
Также в рубриках: 
Иркутский пловец Алексей Брянский завоевал четыре медали на чемпионате мира в Канаде
Серебро первенства России по тяжелой атлетике завоевала спортсменка из Зимы
Шесть медалей Кубка России по тяжелой атлетике завоевали спортсмены Иркутской области
Иркутская спортсменка завоевала две медали на первенстве России по стрельбе
Четыре медали завоевали стрелки Иркутской области на всероссийских соревнованиях
Исключить из фида:  0