Иркутский детский журнал «Сибирячок» получил знак отличия «Золотой фонд прессы» первой степени

Знак отличия первой степени получил иркутский детский журнал «Сибирячок» по итогам всероссийского конкурса «Золотой фонд прессы-2017» в рамках ежегодного Делового форума «Качественная пресса России и перспективы её развития». Как 13 января 2017 года сообщила пресс-служба правительства Иркутской области, его редакция находится в ведомстве регионального министерства культуры и архивов. Высокую награду издание завоевывает второй год подряд.

Для профессиональной оценки экспертного совета, членами которого являются наиболее авторитетные преподаватели факультетов журналистики ведущих российских университетов, редакция «Сибирячка» отправила пять номеров журнала за 2016 год. В них опубликованы материалы известных сибирских авторов – В. Распутина, Г. Михасенко, М. Трофимова, М. Сергеева, В. Стародумова, В. Хайрюзова, А. Горбунова, С. Волковой и других. Всего участие в конкурсе, организованном при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ, приняли 217 изданий из 60 регионов России.

Проект «Золотой фонд прессы», инициатором которого более семи лет является редакция журнала «Журналист», в сообществе средств массовой информации является своеобразным эталоном профессиональной ответственности печатных изданий перед обществом.

Издания, получившие знаки отличия «Золотой фонд прессы», получают рекомендации Российской библиотечной ассоциации для комплектования фондов библиотек страны.

Фото из социальной сети "ВКонтакте".