Иркутский базовый медицинский колледж переехал в новое здание

Новый учебный год Иркутский базовый медицинский колледж начал в новом здании. Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, для аренды помещения региональное правительство выделило средства. Благодаря этому 1 сентября 2017 года более 800 студентов и свыше 2000 слушателей, а также более 70 преподавателей начнут занятия и работу в достойных, комфортных условиях. В День знаний в колледже побывали губернатор Сергей Левченко, заместитель председателя Законодательного собрания Андрей Лабыгин, министр здравоохранения Олег Ярошенко.

«Колледж – крупный многофункциональный комплекс, обеспечивающий кадрами медицинские учреждения Иркутска и Иркутской области. Нам нужны молодые, энергичные, талантливые медицинские работники. Мы вместе с региональным Правительством сделали все, чтобы обучение студентов и работа преподавателей проходили в достойных и комфортных условиях», - сказал Сергей Левченко.

Учебное заведение находилось в четырёх отдельно стоящих зданиях, которые не соответствовали никаким нормам. Для аренды помещения, отвечающего всем современным требованиям организации образовательного процесса, выделены средства из регионального бюджета. В здании расположены лекционные классы, зал физической культуры, столовая.

«Хочу также отметить, что мы заботимся не только о том, где и как вы будете учиться, но и работать. Именно поэтому правительство строит и вводит в эксплуатацию новые здания больниц и поликлиник, выполняет текущий и капитальный ремонт помещений, оснащает медицинские организации по последнему слову техники. Мы ждём вас на работу в поликлиниках и больницах. Уверен, что каждый из вас внесет большой личный вклад в развитие системы здравоохранения Приангарья и сохранение лучших традиций медицины», - обратился к учащимся колледжа губернатор.

Иркутский базовый медицинский колледж является одним из старейших учебных заведений Восточной Сибири. Он положил начало медицинскому образованию в Иркутской губернии. В следующем году колледжу исполняется 125 лет. С момента основания колледж выпустил более 35 тыс. высококвалифицированных специалистов.

«Мы также должны создать здесь условия для занятий маломобильных групп населения. В прошлом году впервые состоялся набор слабослышащих студентов для обучения в колледже», - сказал губернатор. В планах регионального правительства в 2018 году выкупить это здание.