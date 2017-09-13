Иркутских врачей приглашают на нейроонкологический семинар

В Иркутске 22 сентября 2017 года благотворительный фонд Константина Хабенского организует выездную образовательную сессию нейроонкологического профиля для медицинских специалистов на тему «Специфика лечения детей с опухолями центральной нервной системы». Об этом сообщают организаторы.

Семинар пройдет на базе Иркутской государственной областной детской клинической больницы, где ведущие эксперты в сфере детской нейроонкологии прочитают шесть лекций. Благотворительный фонд приглашает стать слушателями лекций иркутских онкологов, нейрохирургов, неврологов, эндокринологов, лучевых терапевтов, патоморфологов, педиатров, а также студентов медицинских вузов и ординаторов.

Участие в семинаре бесплатное, необходима предварительная регистрация. До и после лекционного дня специалисты из Москвы вместе с региональными врачами проведут разбор сложных случаев и консультации пациентов.

Справка. Благотворительный фонд Константина Хабенского проводит нейроонкологический семинар уже в десятый раз, ранее специалисты федеральных клиник выезжали в Симферополь, Архангельск, Барнаул, Уфу, Владивосток, Тюмень, Волгоград, Орел и Белгород. Нейроонкологические семинары — часть программы фонда «Знать и не бояться», цель которой - улучшение качества проводимого в России лечения, развитие ранней диагностики тяжёлых заболеваний головного мозга и изменение отношение общества к онкологии. Благотворительный фонд с апреля 2008 года помогает детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга вовремя получать всю необходимую медицинскую помощь и скорее возвращаться к полноценной жизни. Больше информации — на сайте www.bfkh.ru.