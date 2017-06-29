Иркутские студенты уехали на все лето работать на БАМ

Бойцы студенческого строительного отряда «Байкал» Иркутского государственного университета путей сообщения 29 июня 2017 года отправились в третий трудовой семестр на строительство объектов Байкало-Амурской магистрали. В этом году 14 человек отряда примут участие в путевые работах в районе поселка Кичера на 404 км Бурятского участка БАМа, на перегоне Салликит-Сакукан в Забайкальском крае и на строительстве тоннельного перехода Дельбичинда-Дабан на границе Иркутской области и Республики Бурятия недалеко от Северобайкальска.

По словам начальника иркутской дирекции по комплексной реконструкции строительства железнодорожного транспорта ОАО «РЖД» Юрия Межова, бойцы «Байкала» на объектах модернизации БАМа трудятся уже не первый год. «Мы всегда рассматриваем работу студенческих отрядов, как важное звено в нашей деятельности», – подчеркнул он. Для их комфортной работы созданы хорошие условия проживания и труда. Для бойцов отряда проведут спортивные мероприятия, каждый сможет позаниматься в спортивном уголке.

За несколько минут до отправления поезда со студентами провожающие символично запустили в небо шар с пожеланиями доброго пути. Среди собравшихся на станции Иркутск-Пассажирский бойцов «Байкала» есть не только бывалые рабочие, но и новички. Каждый из студентов желает этим летом не только заработать, но и почерпнуть некий опыт, поработать со специалистами высокого уровня, а также внести свой вклад в развитие железных дорог. «Отряд – это вклад в историю России. Я еду для того, чтобы провести лето с пользой, чтобы мне не было стыдно за мое лето, чтобы не лежать на диване», – поделился студент 4 курса ИрГУПСа Петр Рублевский.