Иркутские подразделения ГИБДД переехали в поселок Дзержинск Иркутского района

Иркутские экзаменационные подразделения ГИБДД переедут в Иркутский район. Как 22 июня 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, с 27 июня прием экзаменов, выдача и замена водительских удостоверений будет проходить по адресу: поселок Дзержинск, улица Садовая, 2. Телефоны для справок: 217-516, 217-517. Там же будут работать отдельный батальон дорожно-патрульной службы Иркутска, который ранее располагался: Иркутск, ул. Тимирязева, 43, специальная рота оперативного реагирования Госавтоинспекции и отдел ГИБДД МУ МВД России «Иркутское». Телефон дежурной части: 217-600, 217-603.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.