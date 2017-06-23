Иркутские подразделения ГИБДД переехали в поселок Дзержинск Иркутского района

Источник: Байкал Инфо
23/06/2017 - 11:00

Иркутские экзаменационные подразделения ГИБДД переедут в Иркутский район. Как 22 июня 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, с 27 июня прием экзаменов, выдача и замена водительских удостоверений будет проходить по адресу: поселок Дзержинск, улица Садовая, 2. Телефоны для справок: 217-516, 217-517. Там же будут работать отдельный батальон дорожно-патрульной службы Иркутска, который ранее располагался: Иркутск, ул. Тимирязева, 43, специальная рота оперативного реагирования Госавтоинспекции и отдел ГИБДД МУ МВД России «Иркутское». Телефон дежурной части: 217-600, 217-603.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области. 

Метки: Общество, ГУ МВД России по Иркутской области, Иркутск, Иркутский район
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