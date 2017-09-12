Иркутские активисты ОНФ очистили от мусора байкальский остров Ольхон

Акцию «Генеральная уборка» в поселке Хужир на острове Ольхон провели 10 сентября 2017 года иркутские активисты ОНФ и местные жители. Как 12 сентября сообщила пресс-служба общественной организации со ссылкой на члена регионального штаба ОНФ, руководителя общественного проекта «Ольхон – территория развития» Эльмиру Семенову, в уборке приняли участие более 30 человек, которые собрали около 100 мешков различного мусора, в том числе крупногабаритного.

«В акции по проекту «Генеральная уборка» активное участие приняли ученики общеобразовательной и музыкальной школ поселка. Самые юные жители Хужира отличаются развитым экологическим самосознанием, они хотят, чтобы на родной земле были чистота и порядок», – отметила Эльмира Семенова. Особое внимание во время уборки участники акции уделили окрестностям скалы Шаманка, которая является одной из главных достопримечательностей Байкала, а также территории рыбозавода, где традиционно любят прогуливаться туристы. На пирсе за летний сезон успевает скопиться много мусора, отметили общественники.

На острове в последние годы начал практиковаться раздельный сбор мусора. И, как пояснила Эльмира Семенова, в нынешнем году 25 контейнеров с раздельным сбором мусора действовали в течение всего лета. Активист ОНФ Семен Майор занимается вывозом с острова мусора, собранного раздельно. Уборка на байкальском побережье остается ежегодным мероприятием, продолжила рассказ Семенова, особенно после окончания туристического сезона.

В акции приняла участие команда проекта «Ольхон – территория развития». Генеральная уборка в поселке прошла в рамках форума общественных инициатив на острове Ольхон, объединившего жителей для решения насущных проблем, отметила Эльмира Семенова.

С начала реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Иркутской области на интерактивную карту свалок нанесено 136 свалок мусора. Как рассказал координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Иркутской области Сергей Апанович, 34 свалки убраны, по остальным проводится работа.

Фото: пресс-служба ОНФ.