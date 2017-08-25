Иркутскэнерго выпустило более 240 тыс. особей молодой пеляди в реки Иркутской области

Компания «Иркутскэнерго» выпустила в реку Белая 243 458 особей молодой пеляди по программе по восполнению водных биологических ресурсов. Далее большая часть рыбы уйдёт в Ангару и Братское водохранилище. Об этом сообщает 25 августа 2017 года пресс-служба компании.

ПАО «Иркутскэнерго» выпускает ценную промысловую рыбу с 2014 года. Это мероприятие включено в ежегодный план искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. За первые три года действия программы в реку Белая энергетики суммарно выпустили более 730 тыс. мальков пеляди.

В текущем году предприятие, специализирующееся на воспроизводстве ценных пород рыб, подготовило для компании еще свыше 240 тыс. штук подрощенной молоди – в среднем навеска каждого малька составляет 1,2 грамма. Выпуск состоялся с Бельского рыбоводного завода, расположенного в селе Сосновка Усольского района в присутствии представителей государственных контрольно-надзорных органов.

Действие программы Иркутскэнерго по искусственному воспроизводству водных биоресурсов предусмотрено до 2019 года включительно. С начала её реализации компания инвестировала более 3 млн рублей.

Пелядь – родственник сига и омуля. В среднем взрослая особь пеляди достигает веса 2–2,5 кг.

ПАО «Иркутскэнерго» - крупнейшая в России энергоугольная компания, включающая в себя тепловые и гидроэлектростанции, а также тепловые сети, угольные разрезы, транспортные предприятия, ремонтный завод и обогатительную фабрику. Установленная мощность электростанций компании - 12,9 ГВт, в том числе ГЭС - более 9 ГВт. Суммарная производственная мощность разрезов (бурый и каменный уголь) 18,4 млн. тонн в год. Основным акционером ПАО «Иркутскэнерго» является крупнейшая российская частная энергокомпания «ЕвроСибЭнерго» (входящая в группу компаний En+ Group).