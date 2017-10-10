Иркутская область защищается от вируса африканской чумы свиней

Профилактические меры введены в Иркутской области в связи с возникновением вируса африканской чумы свиней (АЧС) в Красноярском крае. Об этом 10 октября 2017 года сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на руководителя ветеринарной службы Иркутской области – главного государственного ветеринарного инспектора Бориса Балыбердина.

Ветеринарная служба проводит мероприятия, чтобы не допустить занос заболевания на территорию Приангарья и дальнейшее его распространение. Все станции по борьбе с болезнями животных, переведены в режим повышенной готовности. На трассе Новосибирск-Иркутск Р255 «Сибирь» в Тайшетском районе (граница с Красноярским краем) обеспечено ежедневное пребывание государственного ветеринарного инспектора службы на стационарном посту ГИБДД.

Служба направила в администрации муниципальных образований письма с информацией о профилактических мерах по предупреждению особо опасных болезней животных, в том числе и африканской чумы свиней. До глав муниципалитетов, подведомственных учреждений и руководителей хозяйств доведены рекомендации по организации и проведению мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней в случае их возникновения.

В населенных пунктах области распространено более 10 тыс. листовок и памяток по вопросам профилактики АЧС. Проводятся проверки и обследования свиноводческих хозяйств различных форм собственности на предмет соблюдения «Ветеринарных правил содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации».

В регионе введён ветеринарный контроль на африканскую чуму свиней, в том числе во всех случаях заболевания и падежа свиней, а также при ввозе сырья и продукции свиноводства из-за пределов области.

Разработан проект ведомственной целевой программы Иркутской области «Предупреждение возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Иркутской области на 2018–2020 годы», актуализирован «Комплексный план мероприятий по предупреждению возникновения и ликвидации вируса на территории Иркутской области».

Справка. АЧС –вирусное заболевание, результатом болезни является очень высокий процент смертности и заражаемости поголовья свиней. Для людей африканская чума свиней не несет непосредственной опасности. Возникновение заболевания наносит экономический ущерб. В Российской Федерации наказываются уголовной и административной ответственностью действия (бездействия), приведшие к заболеванию или распространению эпизоотии африканской чумы свиней.