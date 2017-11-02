Иркутская область выделит больше денег на патриотическое воспитание молодёжи

В проекте бюджета Иркутской области на 2018 год на программу «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014 – 2020 годы предусмотрено 14,9 млн рублей. Как сообщает 1 ноября 2017 года пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра по молодежной политике области Александра Попова, по сравнению с 2016 годом финансирование программы увеличено в три раза.

«Благодаря дополнительному финансированию из областной казны восстановлена региональная система патриотического воспитания. Теперь во всех 42 муниципальных образованиях Приангарья работают специалисты, координирующие эту работу, – сказал министр на заседании межведомственного координационного совета по вопросам патриотического воспитания граждан в Иркутской области. - В 2017 году они организовали и провели около двух тысяч мероприятий патриотической направленности, в которых приняли участие более 620 тыс. человек».

В Иркутской области в рамках программы по патриотическому воспитанию проводится подготовка допризывной молодежи к службе в Вооруженных силах РФ, развивается поисковое движение. В Приангарье работают 30 поисково-краеведческих отрядов на базе школ, ссузов и патриотических клубов. В 2017 году в рамках всероссийской акции «Вахта памяти» поисковики подняли и захоронили останки 70 советских солдат.

«Среди молодежи очень популярны военно-спортивные игры, состязания и конкурсы, которые проводятся в разных муниципалитетах, летние лагеря патриотической направленности, - рассказал Александр Попов. – С 2011 года в регионе организовано восемь центров патриотического воспитания, до 2020 года будет создано еще шесть таких центров.

«Работу, которую проводят специалисты региональной системы патриотического воспитания, трудно переоценить, - подчеркнула заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова. – Все больше детей и подростков начинают интересоваться историей своей родины, чтить память воинов, погибших на полях сражений».

Справка. Программа «Патриотическое воспитание молодежи» совершенствует систему патриотического и гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в Иркутской области. Мероприятия программы направлены на развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах РФ и правоохранительных органах, создание условий для развития волонтерского движения, освещения событий и мероприятий патриотической направленности в средствах массовой информации.

Фото с сайта правительства Иркутской области.