Иркутская область вошла в ТОП-25 счастливых регионов России

Иркутская область заняла 24 место в рейтинге регионов России по количеству упоминаемости в социальных медиа вместе со словом «счастье». Об этом 2 ноября 2017 года сообщает компания «Медиалогия», подведя итоги октября. На первом месте в рейтинге – Москва, на втором – Санкт-Петербург, на третьем – Крым. Далее идут Новосибирская, Московская, Свердловская области, Красноярский край, Татарстан, Краснодарский край. Замыкает рейтинг Саратовская область.

Для составления рейтинга было проанализировано более 1 млн рублей в Интернете. При составлении рейтинга учитывался процент упоминаний конкретного региона в контексте «счастье» от общего количества упоминаний всех регионов в данном контексте. В исследовании анализировались упоминания регионов на Facebook, Twitter, Вконтакте, ОК, Instagram, LiveJournal, форумах и блогах.