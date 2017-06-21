Иркутская область вошла в список регионов с наиболее успешной экономической активностью

Иркутская область попала в число четырех регионов страны, где экономическая активность наиболее быстро развивалась с февраля 2017 года. Об этом 21 июня 2017 года сообщает пресс-служба правительства Приангарья со ссылкой на данные, которые привел Центр развития национального исследовательского университета Высшая школа экономики.

В опубликованном ВШЭ выпуске «Комментарии о государстве и бизнесе» на ежемесячной основе рассчитываются региональные индексы экономической активности. Эксперты проанализировали экономическую активность российских регионов с февраля по март этого года: если в регионе наблюдался рост в пяти секторах экономики, то индекс региональной экономической активности равняется 100%, если в каком-то одном – 20%, если ни в одном из пяти – нулю.

По итогам апреля 2017 года в Иркутской области, где выросли показатели по всем пяти секторам экономики - промышленность, строительство, розничная и оптовая торговля, платные услуги - индекс региональной экономической активности равен 100%. Таким же успешным ростом могут похвастаться только Воронежская, Тюменская, Кемеровская области.

«Индекс основывается на прозрачных расчетах, в отличие от многих других, он охватывает несколько секторов экономики, то есть позволяет комплексно судить об экономическом развитии», - отметил министр экономического развития Приангарья Евгений Орачевский.

С момента опубликования первых региональных индексов в июле 2016 года по итогам мая 2017 года среднее значение индекса для Иркутской области составило 69,1 %. Это значительно выше среднего индекса как по регионам Сибирского федерального округа – 44,4 %, так и по Российской Федерации в целом – 44,7 %.

Число регионов, в которых экономическая активность выросла в среднем за три последних месяца (февраль-апрель 2017 г.), составило 38. Наиболее успешными (средний за три месяца индекс РЭА выше 60%) оказались 14 регионов: Воронежская область, Липецкая область, Московская область, Республика Калмыкия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Ставропольский край, Удмуртская Республика, Тюменская область, Республика Тыва, Иркутская область, Кемеровская область, Омская область, Приморский край, - сообщается в докладе.

Справка. Институт «Центр развития» национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» – независимый аналитический центр, созданный в январе 1999 года для анализа макроэкономической ситуации и экономической политики в России с упором на исследования и прогноз развития банковской системы и денежной политики.

Сотрудники центра имеют большой опыт аналитических исследований экономической политики в области банковской системы, реального сектора и экономического роста, входят в состав экспертных советов комитетов Совета Федерации и Государственной думы, других организаций. Центр развития готовит аналитические продукты по заказам Министерства экономического развития и торговли, Министерства промышленности и энергетики, Банка России, Счетной палаты, крупнейших отечественных предприятий и банков.

Фото с сайта правительства Иркутской области.