Иркутская область вошла в десятку регионов России с доступной для семей ипотекой

Иркутская область вошла в десятку регионов России, где ипотека более доступна для населения. Как сообщается 9 ноября 2017 года в исследования РИА Рейтинг, в Иркутской области доля семей, которые в нынешнем году имеют возможность взять ипотеку, достигает 36,8%. Два года назад показатель был 26,6%. В среднем по России купить жильё сейчас может 25,8% семей.

Регионами-лидерами являются Ямало-Ненецкий (66,3%), Чукотский (56,1%) и Ханты-Мансийский автономные округа (53,8%), а также Магаданская (52,6%) и Мурманская области (43,7%). Меньше всего семей могут улучшить в кредит свои жилищные условия в Дагестане (7%), Ингушетии (8,4%), Крыму и Севастополе (по 9%). Москва, кстати, находится на 57 месте с показателем 22,1%.

Помимо первой пятерки лидеров ещё в 15 регионах доля семей, могущих взять ипотеку, превышает 30%, что в целом можно назвать неплохим результатом. Для сравнения, в 2015 году лишь в трех регионах доля семей, способных купить жилье в ипотеку, была выше 30%, добавляется в исследовании. В исследовании резюмируется: таким образом, доступность ипотека за два года выросла вдвое, что во многом связано со снижением цен на недвижимость.