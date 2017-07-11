Иркутская область успешно борется с сибирским шелкопрядом

Источник: Байкал Инфо
11/07/2017 - 15:05

Успешной признана работа по уничтожению сибирского шелкопряда в Иркутской области по итогам обследования лесных насаждений, обработанных специальным препаратом. Как сообщает 11 июля 2017 года пресс-служба правительства Иркутской области, техническая эффективность проведенных мероприятий составила от 90,3% до 100% при норме в 90%.

«Авиационный способ борьбы с сибирским шелкопрядом и применяемый препарат показали свою эффективность. Очаги заражения вредителем ликвидированы, распространение остановлено, - пояснил министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда.  - В Заларинском и Черемховском районах снят режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за проводимых в лесах работ».

Работы по уничтожению или подавлению численности сибирского шелкопряда проводились с 20 по 29 мая в Черемховском лесничестве на площади 11 975 га леса и в Заларинском лесничестве на площади 5 481 га. 

В Качугском лесничестве 10 июля началась обработка лесных насаждений от сибирского шелкопряда наземным способом. Работы запланированы на площади 2 047,7 га. Завершение обработки намечено на 15 июля. 

Метки: Общество, Иркутская область, Министерство лесного комплекса Иркутской области, Правительство Иркутской области, Шеверда Сергей, Природа, Экология
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