Иркутская область успешно борется с сибирским шелкопрядом

Успешной признана работа по уничтожению сибирского шелкопряда в Иркутской области по итогам обследования лесных насаждений, обработанных специальным препаратом. Как сообщает 11 июля 2017 года пресс-служба правительства Иркутской области, техническая эффективность проведенных мероприятий составила от 90,3% до 100% при норме в 90%.

«Авиационный способ борьбы с сибирским шелкопрядом и применяемый препарат показали свою эффективность. Очаги заражения вредителем ликвидированы, распространение остановлено, - пояснил министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда. - В Заларинском и Черемховском районах снят режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за проводимых в лесах работ».

Работы по уничтожению или подавлению численности сибирского шелкопряда проводились с 20 по 29 мая в Черемховском лесничестве на площади 11 975 га леса и в Заларинском лесничестве на площади 5 481 га.

В Качугском лесничестве 10 июля началась обработка лесных насаждений от сибирского шелкопряда наземным способом. Работы запланированы на площади 2 047,7 га. Завершение обработки намечено на 15 июля.