Иркутская область станет участником проекта по созданию монумента «Стена скорби»

Иркутская область станет участником всероссийского проекта по созданию монумента «Стена скорби». Об этом во время выездного совещания по вопросу исполнения указа президента РФ «О возведении мемориала жертвам политических репрессий» сообщила начальник управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова, сообщает 17 августа 2017 года пресс-служба правительства региона.

В 2015 году правительство России утвердило концепцию государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий. Ведётся работа по созданию в Москве масштабного монумента «Стена скорби» скульптора Георгия Франгуляна, который будет торжественно открыт 30 октября 2017 года в День памяти жертв политических репрессий. Согласно проекту, пространство вокруг монумента будет вымощено природным камнем из разных уголков страны, связанных с периодом политических репрессий: мест массовых расстрелов, территорий расположения бывших лагерей, областей, население которых подверглось принудительной депортации.

«Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека обратился к губернатору Иркутской области Сергею Левченко с просьбой передать камень из памятного места Приангарья. По поручению главы региона мы обратились в Иркутское областное отделение Российской ассоциации жертв политических репрессий и областное общество реабилитированных жертв политических репрессий. Там откликнулись на нашу просьбу предоставить требуемые камни и с соответствующей исторической справкой переправить в адрес фонда «Увековечения памяти жертв политических репрессий», - сказала Ольга Куриленкова.

Ольга Куриленкова также напомнила, что в 2016 году регионам России дали право осуществлять меры по увековечению памяти жертв политических репрессий. В рамках данных полномочий правительство Иркутской области разрабатывает проект благоустройства мемориального комплекса жертв политических репрессий «Пивовариха». По проекту планируется строительство информационного павильона, стены скорби, звонницы и реконструкция существующих объектов.

Кроме того, в июне 2017 года приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области были утверждены границы территории «Место захоронения жертв массовых политических репрессий 1937-1940 годов». Общая площадь составила более 180 га. В соответствии с приказом там разрешаются только работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в его границах, а также строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды и при условии сохранения особенностей достопримечательного места.