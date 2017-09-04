Иркутская область спустя 70 лет снова изучает свои производительные силы

Планы экономического развития Иркутской области обсуждают на форуме «Байкальский регион: достижения прошлого, образы будущего». Как 4 сентября 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, мероприятие посвящено 70-летию конференции по изучению производительных сил Иркутской области, которая состоялась в августе 1947 года. Идея проведения форума принадлежит губернатору Сергею Левченко. В качестве спикеров приглашены представители ведущих исследовательских университетов России, федеральных и региональных институтов развития в инновационной и научно-технической сферах, исполнительных и представительных органов государственной власти всех уровней, предпринимательского и банковского сообществ.

«В Иркутской области создана мощная база по производству электроэнергии, на базе дешевой энергетики работают крупнейшие производства, прежде всего алюминиевые, население имеет самый низкий тариф на электроэнергию в России. Область лидирует по объемам лесозаготовки, – напомнил министр экономического развития региона Евгений Орачевский. – Иркутская область – один из самых мощных регионов по своему потенциалу, у нас фактически осваивается всего лишь 26% разведанных природных ресурсов. Цель форума – изучив опыт прошлого, поговорить о настоящем и будущем, привлечь к этому науку. Выработать конкретные решения с тем, чтобы это стало реальными документами на уровне закона».

«Мы озабочены сложившимся в последние годы разрушением союза между политиками, государственными деятелями, экономистами и учеными. Каждый существует сам по себе, координации нет. Поэтому, возвращаясь к опыту конференции 1947 года, мы надеемся вернуться к положительному примеру, – сказал председатель фонда «Байкальские стратегии» Юрий Курин. – Необходим трезвый взгляд на экономическую ситуацию и взгляд в будущее. 7-10 сентября проводится «Форсайт Байкальского региона», на котором мы попытаемся заглянуть в дальнюю перспективу, до 30 лет. Для того чтобы изменить ситуацию внутри области, надо планировать все на более долгий срок. Сегодняшний форум – это лишь первая ступень в длинном пути, который мы должны пройти».

По словам директора Института региональных экономических исследований, вице-президента Российской академии естественных наук Петра Бурака, главная задача форума состоит в том, что он поможет консолидировать усилия руководства области, научной общественности, экспертного сообщества, а также жителей в обсуждении и решении проблем, стоящих перед регионом. «Итоги развития Иркутской области за последние полтора-два года – очень оптимистичные. По итогам 2016 года область показала одни из лучших результатов в Сибири, за первую половину 2017 года – одни из самых успешных и по России. Я думаю, что сейчас необходимо обратить больше внимание на вопросы социального развития региона, поскольку промышленное развитие демонстрирует успешные темпы», – сказал Петр Бурак.

«Форум проходит на четырех площадках – ИГУ, ИрНИТУ, ИрГУПС и ИНЦ СО РАН, – сообщил генеральный директор АО «Корпорация развития Иркутской области» Олег Севрюков. – Первый день работы форума посвящен итогам 70-летнего развития и решениям, которые были приняты давно, но определяют и сегодняшнюю нашу экономику. Мы имеем уникальную возможность наблюдать, как в недавнем прошлом в Иркутской области создавались города, успешные предприятия. Завтра день будет посвящен взгляду в будущее и определению ключевых направлений развития на ближайшую перспективу. Мы хотели бы видеть на форуме молодых людей, которые будут строить экономику завтрашнего дня».

Фото с сайта правительства Иркутской области.