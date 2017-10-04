Иркутская область производит в год 118 млн тонн мусора

Иркутская область производит в среднем 118 млн тонн различного вида мусора в год, из них коммунальные отходы населения – около 680 тыс. тонн. О том, как управлять этим объёмом, как минимизировать вред, шёл разговор во время прямого эфира ток-шоу «Трибуна» 2 октября 2017 года на телеканале АИСТ. Инициаторами обсуждения стали депутаты Законодательного собрания, сообщает пресс-служба ЗС.

Депутат Владислав Буханов подчеркнул, что проблема мусора усугубляется с каждым годом. «Сегодня человечество производит больше отходов, чем 20-30 лет назад. И мы на своем примере видим, что каждый день выбрасываем огромное количество мусора. Но его доля на официальных свалках сегодня ничтожно мала. Это видят все, кто заходит в лес рядом с городами. Там везде несанкционированные свалки, – сказал депутат. – Наша область – огромная территория, и мусорные завалы не так заметны. Поэтому в регионах, где плотность населения выше, серьёзная работа над переработкой, складированием и утилизацией мусора для дальнейшего использования началась лет 10-20 назад, а мы приходим к этому только сейчас, хотя наш регион не в числе последних, кто начал этой темой заниматься. И начать надо в частности, с культуры потребления и с вопроса к себе: а мы готовы прийти в магазин и взять не одноразовый пакетик, а сумку, сдать батарейку в пункт переработки, а не выбросить в мусорный контейнер. Всё, что относится к проблеме загрязнения территории мусором, касается каждого и этой темой надо заниматься всем вместе».

Сейчас в регионе внедряется новая система обращения с твердыми коммунальными отходами, которая определена поправками в закон «Об отходах производства и потребления» и принципиально меняет механизм обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

В ходе обсуждения поднимались вопросы раздельного сбора мусора и дальнейшего его вывоза и переработки, борьбы с несанкционированными свалками, звучали предложения по его переработке и уменьшению количества отходов. Участники приводили примеры ответственного отношения и граждан и чиновников к этой теме. В частности, в одном из домов в Иркутске на улице Добролюбова активные жители сами установили контейнеры для раздельного сбора мусора, в другом случае – инспекторы отдела жилищного хозяйства и экологии вычислили «автора» самовольной свалки по выброшенному чеку. И если во второй истории появление новой свалки удалось предотвратить, то в первом – контейнеры пришлось убрать, потому что возникли проблемы с вывозом. По мнению руководителя крупнейшей компании Иркутска, которая занимается уборкой дворов и детских площадок, единственный способ справиться с захламлением городских помоек – это ежедневная работа дворников. Однако, как он признался, сил его компании для приведения всего города в порядок явно недостаточно. На передаче рассказывалось об опыте работы передвижных автономных станций мусоросжигания, которое участники шоу тут же просили министра экологии и природных ресурсов поддержать это начинание. Прозвучало ещё много мнений, претензий и предложений – тема вызвала живой отклик аудитории.

Повтор телепередачи можно будет увидеть на телеканале АИСТ в субботу 7 октября в 10.00 и 10 октября в 14.35. Запись ток-шоу выложена на сайте ЗС.

Фото с сайта Законодательного собрания Иркутской области.