Иркутская область придерживается федеральной финансовой политики

Стратегия федерального бюджета перекликается с той политикой, которую проводит Законодательное собрание Иркутской области, об этом заявил спикер ЗС Сергей Брилка, побывавший на слушаниях в Совете Федерации РФ по проекту бюджета России на 2018 год, сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Как было отмечено на слушаниях, бюджет должен обеспечивать строительство школ, поддержку науки, культуры, образования и здравоохранения. В развитие этой социальной инфраструктуры необходимы значительные вложения, и мы в областном бюджете 2017 года предусмотрели для этого беспрецедентные по объему средства. Уверен, что такая работа должна вестись системно, поэтому и в дальнейшем мы намерены конструктивно взаимодействовать с правительством региона, добиваться приоритетного финансирования строительства и ремонта социальных объектов», - сказал Сергей Брилка.

Курс на повышение зарплат бюджетникам, обозначенный спикером Совета Федерации ФС Валентиной Матвиенко, также поддерживают депутаты ЗС. «Почти год назад мы приняли закон о планомерном повышении зарплаты младшего технического персонала бюджетной сферы – о доведении минимального размера оплаты труда до размера прожиточного минимума. С 1 апреля 2017 года МРОТ был увеличен до 90% от прожиточного минимума, а с 1 июля – до 95%, с 1 января 2018 года МРОТ составит 100% от величины прожиточного минимума», – отметил Сергей Брилка.

На заседании не раз звучало, что ресурсы ограничены, но резервы далеко не исчерпаны. В качестве точки роста была обозначена цифровая экономика. По мнению Валентины Матвиенко, одним из генераторов спроса на цифровые технологии должен стать федеральный бюджет, в связи с этим необходимо тщательно проанализировать все государственные программы и предусмотреть в них мероприятия, направленные на цифровизацию экономики. «Развитие цифровой экономики в Иркутской области, а для этого у нас есть все возможности, будет способствовать включению региона в различные федеральные программы, – считает Сергей Брилка. – Думаю, региону нужно активизировать работу в этом направлении, поскольку во многих регионах страны подобная работа уже ведется. В наше высокотехнологичное время, когда все процессы максимально ускоряются, промедление грозит серьезным отставанием в конкурентной борьбе. Со своей стороны областной парламент готов к разработке необходимой законодательной базы для развития цифровой экономики».

Сергей Брилка напомнил, что Иркутская область – уникальное место для развития цифровых технологий, так как энергия у нас дешевая, а климатические и природные условия благоприятны для работы цифровых комплексов. В качестве примера спикер привел компанию En+ Group, которая уже приступила к реализации на территории региона проекта по хранению данных, создав в Иркутске первый центр в сети модулей под общим названием «Облака Сибири».

Говоря о бюджетных расходах, Валентина Матвиенко обозначила такой важный критерий как своевременность их исполнения. «В Иркутской области мы на законодательном уровне уже закрепили сроки исполнения бюджетных расходов, – сказал Сергей Брилка. – В законе о бюджете устанавливаются чёткие сроки распределения средств и доведения их до муниципалитетов и министерств, ответственных за ремонт и строительство объектов. В 2017 году мы впервые опробовали этот механизм, и в конце года подведем итоги».

Министр финансов России Антон Силуанов на слушаниях рассказал о создании условий для роста экономики регионов. Одно из них – грантовая поддержка. Объём средств, выделяемых на гранты, планируется увеличить в четыре раза – до 20 млрд рублей. Министр затронул и тему межбюджетных отношений. В этой сфере ставится две задачи – обеспечение регионов устойчивой базой и вывод их из возникших долговых проблем. «Поскольку федерация ставит своей задачей решение долговых проблем регионов, то по вертикали власти регионы должны на своем уровне предпринимать действия для решения подобных проблем муниципалитетов, – считает Сергей Брилка. – В рамках корректировки бюджета текущего года Законодательное собрание обратилось к губернатору и правительству Иркутской области с инициативой предпринять соответствующие шаги для сбалансированности местных бюджетов муниципалитетов в октябре».