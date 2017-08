Иркутская область поддержит проведение Европейской недели мобильности

С 16 по 22 сентября 2017 года во всех регионах России, в том числе и в Иркутской области, пройдет Европейская неделя мобильности, которая завершится празднованием Всемирного дня без автомобиля. Мероприятия проводятся при поддержке Министерства транспорта РФ и направлены на популяризацию экологических видов транспорта, создание комфортных, безопасных условий для пешеходов и велосипедистов в городах России, сообщает 7 августа пресс-служба регионального правительства.

Организатор Европейской недели мобильности - Ассоциация «The European Mobility Week Campaign», в состав которой входят представители власти и бизнеса из 42 стран мира. Каждый год эта кампания посвящается различным темам, привлекающим внимание общественности к проблемам избыточного количества автомобильного транспорта и загрязнению воздуха в городах.

Тема 2017 года звучит как «Clean, shared and intelligent mobility! Sharing gets you further», в переводе – «Экологичная и интеллектуальная мобильность! Совместное использование ведет к будущему».

Заявленная тема относится к развитию и обеспечению мобильности населения городов, которая должна строиться, прежде всего, на развитии транспорта общего пользования и создании комфортных и безопасных условий для пешеходов и велосипедистов.