Иркутская область первая в Сибири утвердила сводный план по тушению лесных пожаров

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко утвердил сводный план по тушению лесных пожаров. Как 14 марта 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, Иркутская область стала первым в Сибирском федеральном округе регионом, где такой документ согласован Федеральным агентством лесного хозяйства и подписан губернатором.

Как рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда, подготовлены и утверждены планы тушения лесных пожаров по всем 37 лесничествам. Совместно со службой гостехнадзора Иркутской области проведена первая проверка готовности 900 единиц самоходной техники, включенной в планы тушения. До начала пожароопасного сезона будет проведено еще две полные совместные проверки всех арендаторов лесных участков.

Областным автономным учреждениям выданы государственные задания на проведение в 2017 году профилактических противопожарных мероприятий. Так, должно быть построено 974 км лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, около двух тысяч километров таких дорог предстоит реконструировать. Протяженность прочистки просек, противопожарных полос и их обновление составит более трех тысяч километров.

Значительно увеличится по сравнению с прошлым годом количество летных часов авиационной техники, задействованной в мониторинге лесопожарной обстановки и тушении очагов горения. С учетом предстоящих уточнений областного бюджета, предусматривающих, в том числе, и эти виды расходов, уже в начале пожароопасного сезона налет планируется увеличить до 1 800 часов. Для сравнения: в прошлом году за весь лесопожарный период авиамониторинг составил 1 564 часа.

Кроме того, Сергей Левченко и Сергей Шеверда обсудили вопросы межведомственного взаимодействия по патрулированию, мерам профилактики пожаров среди населения. С введением особого противопожарного режима, который планируется объявить с 15 марта, сотрудники лесной охраны и МЧС начнут обходы садоводств, где будут раздавать листовки с информацией о правилах пожарной безопасности в лесных массивах. Всего будет изготовлено и роздано 90 750 листовок и 2 153 календаря. Также данная информация будет размещена на аншлагах и баннерах. Планируются теле- и радиообращения, объявления по бегущей строке. Как и в прошлом году, в весенне-летний период будет введен запрет на профилактические выжигания сухой травы и сжигание мусора. Такие очаги возгорания будут приравниваться к лесным пожарам.

Также Сергей Левченко интересовался тем, какая работа планируется с волонтерами и добровольными пожарными подразделениями. Губернатор поручил в начале апреля организовать большую встречу, на которую соберутся представители школьных лесничеств, студенчества и добровольческих организаций, которые занимаются предупреждением лесных пожаров или задействованы в их ликвидации. «Особое внимание прошу уделить подготовке необходимых запасов горюче-смазочных материалов для наземной и авиационной техники: на аэродромах подскока, в местах маневрирования пожарно-химических станций и самоходной техники арендаторов», – поручил губернатор.

Фото с сайта правительства Иркутской области.