Иркутская область отпразднует годовщину воссоединения Крыма с Россией

Источник: Байкал Инфо
16/03/2017 - 17:15

Праздничные мероприятия, посвященные годовщине воссоединения Крыма с Россией, пройдут в 13:00 18 марта 2017 года на площадке возле дворца спорта «Труд» в Иркутске. Как 16 марта сообщила пресс-служба регионального правительства, общественная организация «Ветеранов и инвалидов боевых действий в Чечне и иных локальных конфликтов» организует митинг-концерт, на сцену которого выйдут профессиональные творческие коллективы и коллективы национально-культурных центров. В мероприятии примут участие общественные организации, представители студенческой молодежи и военно-патриотических организаций.

Кроме того, на протяжении месяца в различных муниципалитетах Иркутской области будут проходить митинги, выставки, конкурсы рисунков и другие культурно-массовые мероприятия, приуроченные  к годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Фото с сайта правительства Иркутской области. 

Метки: Общество, Иркутская область, Правительство Иркутской области, Праздник, Россия, Иркутск
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