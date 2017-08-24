Иркутская область купит 34 новых школьных автобуса

В 2017 году для школ Иркутской области за счёт областного бюджета приобретут 34 новых автобуса для подвоза детей, живущих в отдалённых населенных пунктах, к месту обучения и обратно домой. Об этом губернатору Сергею Левченко доложила министр образования Валентина Перегудова во время посещения школы посёлка Култук, сообщает 24 августа пресс-служба регионального правительства. Всего 57,8 млн рублей на расширение парка школьных автобусов получили 20 районов.

Слюдянский район из бюджета региона получил субсидию в размере 1,7 млн рублей. автобус будет направлено в школу №7 в Култуке. Здесь учатся 624 человека, из которых 257 нуждаются в подвозе к месту обучения и обратно. Помимо основного здания, школа имеет филиалы, расположенные в деревне Быстрая и селе Тибельти. Сейчас в школе семь автобусов. Все они эксплуатируются менее десяти лет с года выпуска. В августе машины были обследованы на безопасность использования, обновлены маршруты движения автобусов, разработаны графики движения. Все автобусы оснащены тахографами, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS.

Как сообщила Валентина Перегудова, при подготовке к новому учебному году во всех зданиях школы проведен необходимый текущий ремонт, а также мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Кроме того, для защиты образовательного процесса от разных угроз криминального характера и террористических угроз оборудована система видеонаблюдения с 16 видеокамерами, здания оснащены тревожными кнопками с выводом сигнала тревоги на пульты охраны, обеспечена охрана в дневное, ночное время и в выходные дни штатными работниками.

– Обеспечение антитеррористической безопасности объектов образования – важнейшая задача, которая на сегодняшний день в регионе выполнена. Школы и детские сады области прошли необходимые проверки и готовы принять детей в новом учебном году, – подчеркнул губернатор.

Валентина Перегудова также сообщила, что в текущем году на проведение капитальных ремонтов в образовательных организациях Слюдянского района из областного бюджета выделено порядка 51,8 млн рублей, в том числе на выборочный капитальный ремонт зданий школы №2 Слюдянки и школы №11 в Байкальске. Кроме того, проведён ремонт в общежитии Байкальского техникума отраслевых технологий и сервиса. В Слюдянке завершается ремонт здания, в котором разместится детский сад на 110 мест. Финансирование объекта составило 39,98 млн рублей, в том числе средства областного бюджета – 37,98 млн рублей, средства местного бюджета – около двух миллионов рублей. Открыть дошкольную образовательную организацию планируется в октябре.

После совещания в школе Сергей Левченко пообщался с жителями Култука. Людей интересовали вопросы ремонта социальных учреждений, работы общественного транспорта, а также поддержки многодетных семей. В частности, глава региона напомнил, что по его поручению в Иркутской области с 1 июля 2017 года началась выплата денежных средств многодетным семьям, имеющим право на назначение ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе – по три тысячи рублей на ребенка. На сегодняшний день выплаты предоставлены 14 244 детям на общую сумму 42 млн 732 тыс. рублей. Прием документов на предоставление выплаты продлится по 31 августа.