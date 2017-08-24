Иркутская область купит 34 новых школьных автобуса

Источник: Байкал Инфо
24/08/2017 - 16:43

В 2017 году для школ Иркутской области за счёт областного бюджета приобретут 34 новых автобуса для подвоза детей, живущих в отдалённых населенных пунктах, к месту обучения и обратно домой. Об этом губернатору Сергею Левченко доложила министр образования Валентина Перегудова во время посещения школы посёлка Култук, сообщает 24 августа пресс-служба регионального правительства. Всего 57,8 млн рублей на расширение парка школьных автобусов получили 20 районов.

Слюдянский район из бюджета региона получил субсидию в размере 1,7 млн рублей. автобус будет направлено в школу №7 в Култуке. Здесь учатся 624 человека, из которых 257 нуждаются в подвозе к месту обучения и обратно. Помимо основного здания, школа имеет филиалы, расположенные в деревне Быстрая и селе Тибельти. Сейчас в школе семь автобусов. Все они эксплуатируются менее десяти лет с года выпуска. В августе машины были обследованы на безопасность использования, обновлены маршруты движения автобусов, разработаны графики движения. Все автобусы оснащены тахографами, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS.

Как сообщила Валентина Перегудова, при подготовке к новому учебному году во всех зданиях школы проведен необходимый текущий ремонт, а также мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Кроме того, для защиты образовательного процесса от разных угроз криминального характера и террористических угроз оборудована система видеонаблюдения с 16 видеокамерами, здания оснащены тревожными кнопками с выводом сигнала тревоги на пульты охраны, обеспечена охрана в дневное, ночное время и в выходные дни штатными работниками.

– Обеспечение антитеррористической безопасности объектов образования – важнейшая задача, которая на сегодняшний день в регионе выполнена. Школы и детские сады области прошли необходимые проверки и готовы принять детей в новом учебном году, – подчеркнул губернатор.

Валентина Перегудова также сообщила, что в текущем году на проведение капитальных ремонтов в образовательных организациях Слюдянского района из областного бюджета выделено порядка 51,8 млн рублей, в том числе на выборочный капитальный ремонт зданий школы №2 Слюдянки и школы №11 в Байкальске. Кроме того, проведён ремонт в общежитии Байкальского техникума отраслевых технологий и сервиса. В Слюдянке завершается ремонт здания, в котором разместится детский сад на 110 мест. Финансирование объекта составило 39,98 млн рублей, в том числе средства областного бюджета – 37,98 млн рублей, средства местного бюджета – около двух миллионов рублей. Открыть дошкольную образовательную организацию планируется в октябре.

После совещания в школе Сергей Левченко пообщался с жителями Култука. Людей интересовали вопросы ремонта социальных учреждений, работы общественного транспорта, а также поддержки многодетных семей. В частности, глава региона напомнил, что по его поручению в Иркутской области с 1 июля 2017 года началась выплата денежных средств многодетным семьям, имеющим право на назначение ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе – по три тысячи рублей на ребенка. На сегодняшний день выплаты предоставлены 14 244 детям на общую сумму 42 млн 732 тыс. рублей. Прием документов на предоставление выплаты продлится по 31 августа.

 

Метки: Общество, Иркутская область, Левченко Сергей, Перегудова Валентина, Образование, Транспорт, Слюдянский район
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