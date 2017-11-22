Иркутская область готовится к пожароопасному сезону 2018 года

Министерство лесного комплекса Иркутской области утвердило план мероприятий по организации работы по охране лесов от пожаров в пожароопасном сезоне 2018 года. как сообщает 22 ноября 2017 года пресс-служба правительства региона, начальники лесничеств региона должны подготовить планы тушения лесных пожаров, обеспечить готовность и проверить подготовку к сезону всех юридических и физических лиц, задействованных в планах тушения, в том числе арендаторов лесных участков. Весной территориальные отделы министерства должны подготовить имеющиеся пожарно-химические станции, разработать графики патрулирования лесов, составить и согласовать с органами прокуратуры графики проверок правил пожарной и санитарной безопасности в лесах.

«В прошлом году мы впервые в России обеспечили создание таблиц сводного плана тушения лесных пожаров в электронном виде на базе ГИС сервера региональной диспетчерской службы, - напомнил министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда. - Работа в этом направлении активно продолжается, уже получен доступ к базам данных ИСДМ-Рослесхоз, что позволит значительно увеличить функционал ГИС-Сервера РДС Иркутской области. Сводный план, как основной документ для работы в пожароопасный сезон, должен быть утвержден до 20 марта 2018 года».

До наступления пожароопасного периода подведомственные учреждения минлеса и ОГБУ «Иркутскавиалесоохрана» проведут переподготовку и обучение лесопожарных команд и сотрудников парашютно-десантной службы по тактике и технологии тушения лесных пожаров. До 1 апреля 2018 года запланировано проведение штабных учений по реагированию на сообщение о возникшем лесном пожаре с участием представителей муниципальных образований и арендаторов лесных участков.