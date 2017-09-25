Иркутская область готова поделиться электроэнергией с Монголией

Иркутская область, как энергоизбыточный регион, может поделиться электроэнергией с Монголией, чтобы та отказалась от идеи строительства ГЭС на Селенге и её притоках. Об этом во время прямой линии с населением Иркутской области 22 сентября 2017 года сообщил губернатор Сергей Левченко. Напомним, Селенга обеспечивает основной приток воды в Байкал (до 60%), многие учёные опасаются, что строительство ГЭС и водохранилищ в Монголии нанесёт огромный ущерб Байкалу и Байкальской природной территории.

«Многих волнует вопрос строительства гидроэлектростанций в Монголии, мы с добрыми соседями активно обсуждаем это. Я был недавно в Монголии, была встреча в академии наук. Мне кажется, их подталкивают к этому, - сказал Сергей Левченко. – В этой стране есть месторождения углей, которые богатые по качеству и калорийности. Наш Росатом строит 16 блоков атомных электростанций во многих странах мира. В Монголии энергетику создавал СССР, в основном специалисты Иркутской области, они же потом занимались эксплуатацией и ремонтом. Мы понимаем, как задачу можно решить. Я обратился в правительство России с просьбой провести следующую межправительственную комиссии в Иркутской области. С 18 по 20 октября она пройдёт».